Concours de châteaux de sable Houlgate, 26 juillet 2022, Houlgate.

Concours de châteaux de sable Établissement de bains Plage du casino Houlgate

2022-07-26 15:30:00 – 2022-07-26 Établissement de bains Plage du casino

Houlgate Calvados

En famille ou en équipe de 5, faites ressortir l’artiste qui sommeille en vous et façonnez dans le sable le plus beaux château ! La plus belle réalisation remportera le concours ! Inscription sur place.

