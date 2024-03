Concours de châteaux de sable en famille Plage de Lanséria Mesquer, lundi 22 juillet 2024.

Concours de châteaux de sable en famille Par équipe de 1 à 2 adultes (13 ans et +) et 1 à 3 enfants. Gratuit sur inscription. Lundi 22 juillet, 10h00 Plage de Lanséria Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T10:00:00+02:00 – 2024-07-22T20:00:00+02:00

Fin : 2024-07-22T10:00:00+02:00 – 2024-07-22T20:00:00+02:00

Par équipe de 1 à 2 adultes (13 ans et +) et 1 à 3 enfants.

Gratuit sur inscription.

Plage de Lanséria Avenue de Praderoi, Quimiac 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-de-chateaux-de-sable-en-famille-mesquer.html »}]

FAMILLE JEUNESSE