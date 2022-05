CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE EN FAMILLE Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE EN FAMILLE Mesquer, 26 juillet 2022, Mesquer. CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE EN FAMILLE Plage de Lanséria Avenue de Praderoi Mesquer

2022-07-26 – 2022-07-26 Plage de Lanséria Avenue de Praderoi

Mesquer Loire-Atlantique Sur inscription au service Culture Animations. nPar équipe de 2 à 5 personnes (de 1 à 2 personnes de 13 ans et + et de 1 à 3 enfants de moins de 12 ans par équipe). Sur inscription au service Culture Animations. nPar équipe de 2 à 5 personnes (de 1 à 2 personnes de 13 ans et + et de 1 à 3 enfants de moins de 12 ans par équipe). Plage de Lanséria Avenue de Praderoi Mesquer

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Mesquer Adresse Plage de Lanséria Avenue de Praderoi Ville Mesquer lieuville Plage de Lanséria Avenue de Praderoi Mesquer Departement Loire-Atlantique

Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE EN FAMILLE Mesquer 2022-07-26 was last modified: by CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE EN FAMILLE Mesquer Mesquer 26 juillet 2022 Loire-Atlantique Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique