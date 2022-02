Concours de Chants : Talents de Voix Jaillans Jaillans Catégories d’évènement: Drôme

Jaillans

Concours de Chants : Talents de Voix Jaillans, 6 mars 2022, Jaillans. Concours de Chants : Talents de Voix La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Jaillans

2022-03-06 13:00:00 – 2022-03-06 17:00:00 La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille

Jaillans Drôme Jaillans De la nouveauté encore et toujours….

En partenariat avec l association “Innovention”, lancement d un GRAND

il y a aura deux castings et une grande finale avec un Jury de renom. labonneambiance26@hotmail.com La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Jaillans

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Jaillans Autres Lieu Jaillans Adresse La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Ville Jaillans lieuville La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Jaillans Departement Drôme

Jaillans Jaillans Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jaillans/

Concours de Chants : Talents de Voix Jaillans 2022-03-06 was last modified: by Concours de Chants : Talents de Voix Jaillans Jaillans 6 mars 2022 Drôme Jaillans

Jaillans Drôme