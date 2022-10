Concours de chant Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura EUR 10 10 La première édition du concours de chant aura lieu à Dole, le samedi 29 octobre au Manège de Brack. Venez apprécier et encourager ces graines de talents ! Information et billetterie sur notre site internet:

entrée à 8.00€ en prévente et 10.00€ sur place.

Avec la participation (Hors concours), d'interprètes de l'Institut médico-éducatif (IME) de Dole.

