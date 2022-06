Concours de chant de Carry-le-Rouet, 6 août 2022, .

Concours de chant de Carry-le-Rouet



2022-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-06 23:00:00 23:00:00

Le Jury du Concours est composé de professionnels du spectacle et du chant, des élus de la ville et du public présent, avec, à la présidence du Jury, Bruno BERBÈRES, Directeur artistique et Directeur de casting de l’émission The Voice & The Voice kids.

. Ce concours primé offre aux chanteurs amateurs kids (- de 16 ans) et aux adultes, la possibilité d’exprimer leur talent.

Le Jury du Concours est composé de professionnels du spectacle et du chant, des élus de la ville et du public présent, avec, à la présidence du Jury, Bruno BERBÈRES, Directeur artistique et Directeur de casting de l’émission The Voice & The Voice kids.

dernière mise à jour : 2022-06-18 par