CONCOURS DE CHANT + CONCERT 2’M SCÈNE #3 Salle de la Vallée La Chapelle-Launay, samedi 6 avril 2024.

CONCOURS DE CHANT + CONCERT 2’M SCÈNE #3 Salle de la Vallée La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Samedi 6 avril à 20h spectacle 2’M scène édition #3 en collaboration avec le duo de chanteuses 2’moiselles.

Cette soirée débutera par un concours de chant (+ de 16 ans) en première partie et sera suivie par un concert avant la remise des prix du concours.

Venez nombreux encourager les talents et découvrir où redécouvrir les 2’Moiselles en deuxième partie de soirée.

Pour réserver vos places, la billetterie en ligne est ouverte et disponible sur https://www.helloasso.com/associations/art-zik/evenements/2-m-scene-3

Soirée organisée par l’association Art ! Zik de La Chapelle-Launay. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Salle de la Vallée 2 Place de l’Église

La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire duo2moiselles@gmail.com

L’événement CONCOURS DE CHANT + CONCERT 2’M SCÈNE #3 La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2024-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire