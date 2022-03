Concours de chant Alliance française de Bangkok แขวงลุมพินี Catégorie d’évènement: แขวงลุมพินี

Alliance française de Bangkok, le jeudi 31 mars à 18:00

Le concours de chant francophone s’adresse à tous les mélomanes qui aiment chanter ! Gratuit et ouvert à tous, ce concours de chant est organisé dans le cadre de la célébration du Mois de la Francophonie en Thaïlande, qui a lieu chaque année au mois de mars avec la participation des ambassades des pays francophones. Pour participer, envoyez-nous une vidéo de deux chansons (une chanson doit être en langue française, l’autre peut être dans la langue de votre choix). 10 participants seront sélectionnés pour participer à la grande finale en direct de l’auditorium de l’Alliance Française de Bangkok où un jury désignera le gagnant ! Le concours de chant francophone s’adresse à tous les mélomanes qui aiment chanter ! Gratuit et ouvert à tous ! Alliance française de Bangkok 179 Wireless Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thaïlande แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

