Concours de cartes Damerey Damerey Damerey Catégories d’évènement: Damerey

Saône-et-Loire

Concours de cartes Damerey, 14 janvier 2023, Damerey Damerey. Concours de cartes Salle polyvalente Damerey Saône-et-Loire

2023-01-14 – 2023-01-14 Damerey

Saône-et-Loire Damerey EUR 11 11 Le CCAS de Damerey organise début janvier un concours de cartes, tarot et belote. secretariat@damerey.fr Damerey

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Damerey, Saône-et-Loire Autres Lieu Damerey Adresse Salle polyvalente Damerey Saône-et-Loire Ville Damerey Damerey lieuville Damerey Departement Saône-et-Loire

Damerey Damerey Damerey Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/damerey-damerey/

Concours de cartes Damerey 2023-01-14 was last modified: by Concours de cartes Damerey Damerey 14 janvier 2023 Damerey Damerey Saône-et-Loire Salle polyvalente Damerey Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Damerey Damerey Saône-et-Loire