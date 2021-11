Concours de bredlas Munster, 12 décembre 2021, Munster.

Concours de bredlas Munster

2021-12-12 15:15:00 – 2021-12-12 16:00:00

Munster Haut-Rhin

Concours de fabrication de petits gâteaux de Noël avec un jury de professionnels.

Il vous suffit de confectionner vous même, 250/300 grs de petits gâteaux, d’une seule et unique sorte, de les présenter sur un plateau ou dans un panier et de les déposer le jour du concours à 14h30 au plus tard dans la maisonnette « Office de tourisme » du Bredlamarik.

Le jury, composé des professionnels des métiers de bouche, dégustera les différents petits gâteaux confectionnés par les participants et tous les participants seront récompensés de beaux lots offerts par nos partenaires !

Concours sur inscription à l’Office de Tourisme jusqu’à la veille du concours, dans la limite des places disponibles.

A vos marques, prêts, pâtissez !

Concours organisé en partenariat avec les farines Gruau d’Or – Les Moulins Advens Grands Moulins de Strasbourg

Gruau d’Or, véritable ambassadeur des bredlas !

Depuis bientôt 60 ans, Gruau d’Or est le partenaire incontournable des traditionnels petits gâteaux alsaciens.

La qualité premium de la farine de gruau Gruau d’Or est idéale pour réussir bredlas et autres gourmandises.

Retrouvez nos meilleures recettes sur gruaudor.com, pour le plus grand plaisir des petits et grands gourmands.

C’est si simple d’être bon avec Gruau d’Or !

Concours de petits gâteaux de Noël avec un jury de professionnels. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Munster

