Saône-et-Loire Saint-Christophe-en-Brionnais Concours interdépartemental de bovins de boucherie de race charolaise. Retrouvez au total, plus de deux cent quarante bovins de grande qualité, provenant principalement des élevages de Saône-et-Loire, mais aussi de la Loire, de l’Allier et du Rhône.

Présentation et vente de bovins de boucherie de race charolaise velut.philippe@orange.fr +33 3 85 25 85 46 Champ de Foire Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais

