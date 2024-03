CONCOURS DE BOULES THARONNAISES EN DOUBLETTES Boulodrome de Tharon Saint-Michel-Chef-Chef, samedi 20 avril 2024.

Venez découvrir une activité unique La Boule Tharonnaise !

Ces concours de Boules Tharonnaises sont réservés aux licenciés de l’A.B.T., mais les visiteurs et curieux sont bien sûr les bienvenus !



D’où vient la Boule Tharonnaise

La boule tharonnaise est inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Elle a été créée à la fin des années 1940 à Tharon pour diversifier les loisirs des habitués des cafés qui jouaient aux cartes. Inspirée en partie par la boule nantaise, elle a développé ses propres spécificités et a acquis son statut officiel en 1951 avec la création de l’Amicale Bouliste Tharonnaise.

Le Jeu et ses règles

L’objectif du jeu de la boule tharonnaise est de faire rouler des boules en laiton pesant plus d’un kilo le plus près possible du “petit”, une boule plus petite lancée préalablement dans un espace délimité. Il est interdit de lancer la boule ; elle doit obligatoirement rouler dès qu’elle est lâchée par le joueur. Le terrain, légèrement incurvé, mesure 18 mètres de long sur 2,5 mètres de large. La première équipe ou joueur individuel atteignant 11 points remporte la partie12.

Ambiance et Convivialité :

Les concours de Boules Tharonnaises sont des événements festifs où les joueurs et les spectateurs se rassemblent pour partager leur passion. L’atmosphère est chaleureuse, et c’est l’occasion de découvrir ce jeu traditionnel dans un cadre pittoresque. Si vous avez l’opportunité, ne manquez pas de vivre l’expérience d’un concours de Boules Tharonnaises

Toutes les finales des coucours se disputent à partir de 17h le dimanche. Venez nombreux faire vos curieux !

Avril doublettes choisies Café de la Gare

Juillet doublettes choisies et apéro ricard JM Entreprise

Août doublettes tirées au sort et apéro ricard Architecture ARAIZ

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Boulodrome de Tharon Avenue de la Convention

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire jj.folliot@orange.fr

