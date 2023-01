Concours de boules Quessoy Quessoy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Quessoy

Concours de boules Quessoy, 25 février 2023, Quessoy . Concours de boules 8 Rue de l’Hôtel Giraud Boulodrome de Quessoy Quessoy Côtes-d’Armor Boulodrome de Quessoy 8 Rue de l’Hôtel Giraud

2023-02-25 – 2023-02-25

Boulodrome de Quessoy 8 Rue de l’Hôtel Giraud

Quessoy

Côtes-d’Armor Organisé par le club Les Boulistes Quessoyais. Inscription sur place, prévoir d’arriver avant le début du concours.

À partir de 9h30 :

pen eus pen (tête à tête) : 1 joueur VS 1 joueur À partir de 14h30 : équipes de trois joueurs lec-hvien.marie-pierre@orange.fr +33 6 71 71 66 33 Boulodrome de Quessoy 8 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Quessoy Autres Lieu Quessoy Adresse Quessoy Côtes-d'Armor Boulodrome de Quessoy 8 Rue de l'Hôtel Giraud Ville Quessoy lieuville Boulodrome de Quessoy 8 Rue de l'Hôtel Giraud Quessoy Departement Côtes-d'Armor

Quessoy Quessoy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quessoy/

Concours de boules Quessoy 2023-02-25 was last modified: by Concours de boules Quessoy Quessoy 25 février 2023 8 Rue de l'Hôtel Giraud Boulodrome de Quessoy Quessoy Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Quessoy

Quessoy Côtes-d'Armor