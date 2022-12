Concours de Boules » La Coupe de Noël Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

Concours de Boules » La Coupe de Noël Saintes-Maries-de-la-Mer, 27 décembre 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer. Concours de Boules » La Coupe de Noël Place des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

2022-12-27 – 2022-12-27 Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer Programme :

Mêlée tournante (3 parties – classement aux points), organisé par le Comité des Fêtes, la Municipalité et la Boule Saintoise :

A 9H30, petit déjeuner offert aux participants par le Comité des Fêtes et la Boule Saintoise

A 10h30, début du concours de boules

A 16h30, Remise des prix. « Pétanque pour tous », concours de boules ouvert à tous et gratuit +33 4 90 97 80 05 Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-08 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Saintes-Maries-de-la-Mer Adresse Place des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la MerProvence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Ville Saintes-Maries-de-la-Mer Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer lieuville Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes-maries-de-la-mer-office-de-tourisme-des-saintes-maries-de-la-mer-saintes-maries-de-la-mer/

Concours de Boules » La Coupe de Noël Saintes-Maries-de-la-Mer 2022-12-27 was last modified: by Concours de Boules » La Coupe de Noël Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 27 décembre 2022 Bouches-du-Rhône Place des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône