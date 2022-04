Concours de boules et vide-greniers – Fête communale Trévérec Trévérec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trévérec

Concours de boules et vide-greniers – Fête communale Trévérec, 14 mai 2022, Trévérec. Concours de boules et vide-greniers – Fête communale Trévérec

2022-05-14 – 2022-05-15

Trévérec Côtes d’Armor Trévérec Samedi et dimanche à 15h : concours de boules en doublettes formées, organisé par les chasseurs.

Buvette sur place.

Dimanche 15 mai : vide-greniers de 7h à 19h sur le parking de la mairie organisé par l’association L’Avenir de Trévérec. Restauration et buvette sur place. Samedi et dimanche à 15h : concours de boules en doublettes formées, organisé par les chasseurs.

Buvette sur place.

Dimanche 15 mai : vide-greniers de 7h à 19h sur le parking de la mairie organisé par l’association L’Avenir de Trévérec. Restauration et buvette sur place. Trévérec

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trévérec Autres Lieu Trévérec Adresse Ville Trévérec lieuville Trévérec Departement Côtes d'Armor

Trévérec Trévérec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treverec/

Concours de boules et vide-greniers – Fête communale Trévérec 2022-05-14 was last modified: by Concours de boules et vide-greniers – Fête communale Trévérec Trévérec 14 mai 2022 Côtes-d’Armor Trévérec

Trévérec Côtes d'Armor