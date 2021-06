Noves Noves 13550, Noves Concours de boules de la St-Éloi Noves Noves Catégories d’évènement: 13550

Noves

Concours de boules de la St-Éloi Noves, 8 juin 2021-8 juin 2021, Noves. Concours de boules de la St-Éloi 2021-06-08 15:00:00 – 2021-06-08 18:00:00

Noves 13550 Noves La boule de Laure organise un concours de boules de la St-Éloi Mardi 8 Juin à 15h00, au boulodrome des Arènes à Noves Concours de boules de la St-Éloi Concours de boules de la St-Éloi La boule de Laure organise un concours de boules de la St-Éloi Mardi 8 Juin à 15h00, au boulodrome des Arènes à Noves

Détails Catégories d’évènement: 13550, Noves Étiquettes évènement : Autres Lieu Noves Adresse Ville Noves lieuville 43.87621#4.9097