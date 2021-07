Chèvreville Chèvreville Chèvreville, Oise Concours de bonhommes en légumes Chèvreville Chèvreville Catégories d’évènement: Chèvreville

Oise

Concours de bonhommes en légumes Chèvreville, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Chèvreville. Concours de bonhommes en légumes 2021-07-21 – 2021-07-21

Chèvreville Oise Chèvreville Oise 0 0 0 Rendez-vous le mercredi 21 juillet aux Vergers de Sennevières pour le concours du plus beau bonhomme en légume réalisé par vos enfants !

Un cadeau sera offert au gagnant ! Gratuit et sans inscription. Informations au 03 44 88 32 06 ou sur la page Facebook des vergers https://fr-fr.facebook.com/marchedesennevieres/ Rendez-vous le mercredi 21 juillet aux Vergers de Sennevières pour le concours du plus beau bonhomme en légume réalisé par vos enfants !

Un cadeau sera offert au gagnant ! Gratuit et sans inscription. Informations au 03 44 88 32 06 ou sur la page Facebook des vergers https://fr-fr.facebook.com/marchedesennevieres/ +33 3 44 88 32 06 Rendez-vous le mercredi 21 juillet aux Vergers de Sennevières pour le concours du plus beau bonhomme en légume réalisé par vos enfants !

Un cadeau sera offert au gagnant ! Gratuit et sans inscription. Informations au 03 44 88 32 06 ou sur la page Facebook des vergers https://fr-fr.facebook.com/marchedesennevieres/ Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-18 par SIM Picardie – Office de Tourisme du Pays Valois

Détails Catégories d’évènement: Chèvreville, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Chèvreville Adresse Ville Chèvreville lieuville 49.12367#2.85279