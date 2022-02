Concours de Bonhomme de neige Vallorcine Vallorcine Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Vallorcine

Concours de Bonhomme de neige Vallorcine, 15 février 2022, Vallorcine.

2022-02-15 14:00:00 – 2022-02-15 17:30:00

Vallorcine Haute-Savoie Vallorcine Créez votre plus beau bonhomme de neige ! Des objets et vêtements pour les déguiser seront à votre disposition. Un vote sera effectué à la fin et 3 gagnants seront récompensés ! Vente de crêpes et boissons chaudes au profit de l’école de Vallorcine. +33 4 50 54 60 71 Vallorcine

