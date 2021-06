Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22520, Binic-Étables-sur-Mer Concours de Billes Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: 22520

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Binic-Étables-sur-Mer L’Amicale laïque de Binic organisera le Dimanche 22 juin à 13h30, sa traditionnelle course de billes.

Rdv à la Plage de la Banche. Inscriptions sur place : 2 € – 5€ les 3 parties

Sélection en individuel (14h00-16h30) -Étapes en ligne de classement (17h00-18h00).

