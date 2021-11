Saint-Quentin-la-PoterieSaint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Concours de Belotte / Téléthon Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-PoterieSaint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: Gard

Saint-Quentin-la-Poterie

Concours de Belotte / Téléthon Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie, 4 décembre 2021, Saint-Quentin-la-PoterieSaint-Quentin-la-Poterie. Concours de Belotte / Téléthon Terrain de pétanqueSalle des capitelles Proche de la place du marché Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle des capitelles Proche de la place du marché

Saint-Quentin-la-Poterie Gard Terrain de pétanque Saint-Quentin-la-Poterie Gard 5 Saint-Quentin-la-Poterie alain_grug@orange.fr +33 6 19 74 60 29 Droits gérés

Terrain de pétanqueSalle des capitelles Proche de la place du marché Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Autres Lieu Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Adresse Terrain de pétanqueSalle des capitelles Proche de la place du marché Ville Saint-Quentin-la-PoterieSaint-Quentin-la-Poterie lieuville Terrain de pétanqueSalle des capitelles Proche de la place du marché Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie