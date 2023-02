Concours de belotes Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’Évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Concours de belotes, 17 février 2023, Coulonges-sur-l'Autize . Concours de belotes Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sevres

2023-02-17 14:00:00 – 2023-02-17 18:00:00 Coulonges-sur-l’Autize

Deux-Sevres EUR 8 Concours de belote organisé le vendredi 17 février 2023, à l’espace Colonica, à 14h.

Concours de belote sans annonce ouvert à tous.

Inscriptions à partir de 13 h 30.

Tarif : 8 € Concours de belote organisé le vendredi 17 février 2023, à l’espace Colonica, à 14h.

Concours de belote sans annonce ouvert à tous.

Inscriptions à partir de 13 h 30.

Tarif : 8 € +33 6 81 61 52 15 Animations loisirs coulongeois Coulonges sur l’Autize

Coulonges-sur-l’Autize

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulonges-sur-l'Autize Adresse Espace Colonica Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sevres Ville Coulonges-sur-l'Autize lieuville Coulonges-sur-l'Autize Departement Deux-Sevres

Concours de belotes 2023-02-17 was last modified: by Concours de belotes Coulonges-sur-l'Autize 17 février 2023 Coulonges sur l'Autize Deux-Sèvres Espace Colonica Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres

Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sevres