Concours de belote Salle municipale Vue, samedi 13 avril 2024.

Concours de belote Salle municipale Vue Loire-Atlantique

Le comité des fêtes de Vue vous propose un concours de Belote.

Nombreux lots à gagner.

Le saviez-vous ?

jeu de cartes très populaire en France, les concours de belote se jouent généralement en 3 ou 4 parties, et chaque partie se compose de 10 mènes.

les équipes sont composées de 2 joueurs.

il existe une variété de types de concours et de tournois pour satisfaire tous les publics, tels que les tournois mixtes, les tournois de belote féminin, et les concours de belote pour enfants ou jeunes. Ces événements sont l’occasion pour les amateurs de belote de se mesurer, de partager leur passion et de passer un bon moment autour des cartes.

Pratique

rendez-vous à la salle municipale de Vue pour ce concours

nombreux lots à gagner, dont un lot de viande à chaque participant

ouvert à toutes et à tous.

inscription sur place à partir de 13h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 13:30:00

fin : 2024-04-13 13:30:00

Salle municipale Place du Haras

Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire comitedesfetesvue@gmail.com

