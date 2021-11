Aussonne Salle des fêtes Aussonne, Haute-Garonne Concours de belote – Vendredi 19 novembre Salle des fêtes Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Le club de badminton d’Aussonne dénommé “les Fous du Volant Aussonnais” organise, pour sa première édition de l’année 2021, un concours de belote à la salle des fêtes d’Aussonne, le vendredi 19 novembre 2021. L’inscription est de 5€ par joueur, les équipes seront constituées sur place à 20h00 et le concours débutera à 20h30. Une buvette sera mise à disposition des joueurs durant toute la soirée et les récompenses seront nombreuses. Une tombola sera également organisée avec de nombreux lots à la clé. Les badistes vous y attendent nombreuses et nombreux. Organisé par les Fous du Volant Aussonnais Salle des fêtes Place du 8 Mai 1945, 31700 Aussonne Aussonne Haute-Garonne

