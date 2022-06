Concours de belote Valréas Valréas Catégories d’évènement: 84600

Valréas

Concours de belote Valréas, 25 mai 2022, Valréas. Concours de belote Salle Oustau Espace Jean Duffard Valréas

2022-05-25 – 2022-05-25 Salle Oustau Espace Jean Duffard

Valréas 84600 EUR 10 10 Concours de belote primé. cluboustau@gmail.com +33 6 72 90 14 78 Salle Oustau Espace Jean Duffard Valréas

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 84600, Valréas Autres Lieu Valréas Adresse Salle Oustau Espace Jean Duffard Ville Valréas lieuville Salle Oustau Espace Jean Duffard Valréas Departement 84600

Valréas Valréas 84600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

Concours de belote Valréas 2022-05-25 was last modified: by Concours de belote Valréas Valréas 25 mai 2022 84600 Valréas

Valréas 84600