Concours de Belote Tendu Tendu Catégories d’Évènement: Indre

Tendu

Concours de Belote, 18 mars 2023, Tendu Tendu. Concours de Belote Rue des Rosiers Tendu Indre

2023-03-18 – 2023-03-18 Tendu

Indre Tendu Familles rurales de Tendu organise un concours de belote Concours de belote à la Grange aux loisirs +33 7 88 84 49 91 famillesruralesTendu

Tendu

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Tendu Autres Lieu Tendu Adresse Rue des Rosiers Tendu Indre Ville Tendu Tendu Departement Indre Lieu Ville Tendu

Tendu Tendu Tendu Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tendu tendu/

Concours de Belote 2023-03-18 was last modified: by Concours de Belote Tendu 18 mars 2023 Indre Rue des Rosiers Tendu Indre Tendu

Tendu Tendu Indre