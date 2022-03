Concours de Belote Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Concours de Belote Schirmeck, 19 mars 2022, Schirmeck.

2022-03-19 – 2022-03-19

La Taverne de la Perle "chez Daniel" organise un grand concours de BELOTE sous l'oeil avisé du juge MASSIMO + repas (Bouchée à la reine/spaetzles). De nombreux lots sont à gagner, alors n'hésitez pas à venir passer un bon moment dans la convivialité et la bonne humeur ! Nombre de places limité.

