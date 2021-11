Sarlabous Sarlabous Hautes-Pyrénées, Sarlabous Concours de Belote Sarlabous Sarlabous Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Concours de Belote
Sarlabous, Hautes-Pyrénées

Organisé par l’Entente Sportive des Baronnies.

Rendez-vous à 21h au Moulin des Baronnies.

Engagement de 10 € par équipe +33 7 86 28 51 46 SARLABOUS Moulin des Baronnies Sarlabous

