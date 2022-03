CONCOURS DE BELOTE Sampigny Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

Sampigny

CONCOURS DE BELOTE Sampigny, 27 mars 2022, Sampigny. CONCOURS DE BELOTE Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny

2022-03-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-27 Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine

Sampigny Meuse Sampigny Concours organisé par l’association Nouvelle génération. Ouverture des portes à 13h30. 1 lot à chaque participant. Conditions sanitaires selon les mesures gouvernementales du moment. +33 6 77 77 18 20 Association Nouvelle Génération

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Sampigny Autres Lieu Sampigny Adresse Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Ville Sampigny lieuville Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Departement Meuse

Sampigny Sampigny Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sampigny/

CONCOURS DE BELOTE Sampigny 2022-03-27 was last modified: by CONCOURS DE BELOTE Sampigny Sampigny 27 mars 2022 Meuse Sampigny

Sampigny Meuse