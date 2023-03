Concours de belote Salle polyvalente Rosières Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Rosières

Concours de belote Le Bourg Salle polyvalente, 12 mars 2023, Rosières

2023-03-12 – 2023-03-12

Salle polyvalente Le Bourg

Rosières

Haute-Loire EUR 16 16 L’amicale des Donneurs de sang organise son traditionnel concours de belote. 1er lot : 2 fois 100 € ;

2e lot : 2 fois 70 € ;

3e lot : 2 fois 50 € .

Tombola, rosettes, buvette, gâteaux et crêpes. +33 6 74 25 78 87 Salle polyvalente Le Bourg Rosières

