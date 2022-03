Concours de belote Salle Polyvalente Adriers Catégories d’évènement: Adriers

Vienne

Concours de belote Salle Polyvalente, 2 avril 2022, Adriers. Concours de belote

Salle Polyvalente, le samedi 2 avril à 13:30

Première partie individuelle et trois parties par équipes constituées. 1er prix : un jambon et de nombreux lots de viande (boeuf, porc…) Tombola – buvette – buffet Pass sanitaire et masque obligatoires

8 € par joueur

Club des Aînés “Au Fils du Temps” Salle Polyvalente Rue du Chaffaud 86430 adriers Adriers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T13:30:00 2022-04-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Adriers, Vienne Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse Rue du Chaffaud 86430 adriers Ville Adriers lieuville Salle Polyvalente Adriers Departement Vienne

Salle Polyvalente Adriers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/adriers/

Concours de belote Salle Polyvalente 2022-04-02 was last modified: by Concours de belote Salle Polyvalente Salle Polyvalente 2 avril 2022 Adriers Salle Polyvalente Adriers

Adriers Vienne