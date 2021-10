Villenave-d'Ornon Salle Jacques-Brel Gironde, Villenave d'Ornon Concours de belote Salle Jacques-Brel Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

le samedi 30 octobre à 19:00

l’Association Loisirs de Sarcignan vous invite à un après-midi ludique. ———————————————————————– ### Avec des cartes venez rejoindre la table de jeu. Buvette et grillades sur place

Participation 8€ par personne

Villenave d'Ornon solidaire du AFM Téléthon

2021-10-30T19:00:00 2021-10-30T22:00:00

