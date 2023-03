Concours de Belote Salle des fêtes Saillans Saillans Catégories d’Évènement: Drôme

Saillans

Concours de Belote Salle des fêtes, 25 mars 2023, Saillans

2023-03-25 14:00:00

Salle des fêtes Rue des Frères Naef

Saillans

Drôme Saillans L’association « Au fil d’argent » organise un concours de belote à la salle des fêtes.

Toutes les équipes seront primées. 1er prix : 2 bons d’achat de 80€ chacun, 2ème prix : 2 paniers garnis et de nombreux autres lots. Buffet – Buvette. Salle des fêtes Rue des Frères Naef Saillans

