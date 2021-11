Sainte-Croix Sainte-Croix Sainte-Croix, Tarn Concours de belote Sainte-Croix Sainte-Croix Catégories d’évènement: Sainte-Croix

Tarn

Concours de belote Sainte-Croix, 13 novembre 2021, Sainte-Croix. Concours de belote Sainte-Croix

2021-11-13 – 2021-11-13

Sainte-Croix Tarn Sainte-Croix L’association d’eau et d’ocre propose un concours de belote +33 5 63 53 27 80 Sainte-Croix

dernière mise à jour : 2021-11-01 par Office de tourisme du Ségala Tarnais

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Croix, Tarn Autres Lieu Sainte-Croix Adresse Ville Sainte-Croix lieuville Sainte-Croix