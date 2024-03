Concours de belote Saint-Priest-sous-Aixe, samedi 23 mars 2024.

Concours de belote Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Concours de belote organisé par l’Amicale Scolaire de Saint-Priest-sous-Aixe et Saint-Yrieix-sous-Aixe dans la salle des fêtes.

Des lots seront distribués à toutes les équipes: nombreux lots de viandes (agneau, boeuf Black Angus), paniers de légumes, vin, bon d’achats, etc

Venez passer un moment de jeu et de convivialité en équipe ! EUR.

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 23:30:00

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

