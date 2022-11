Concours de belote Saint-Pardoux-le-Vieux Saint-Pardoux-le-Vieux Saint-Pardoux-le-VieuxSaint-Pardoux-le-Vieux Catégories d’évènement: Corrèze

2022-12-03

Corrèze Saint-Pardoux-le-Vieux Corrèze Saint-Pardoux-le-Vieux A la salle des fêtes, inscription à partir de 13h30 sur pace, début des jeux à 14h.

Buvette et petite restauration sur place, 16€ la doublette. L’association des parents d’élèves des écoles de Saint Rémy et Saint Pardoux le Vieux organise un concours de belote avec de nombreux lots à gagner ; bons d’achat, enceintes Bluetooth et bon repas au restaurant. Saint-Pardoux-le-Vieux Saint-Pardoux-le-Vieux

