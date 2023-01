Concours de belote Saint-Léger-sous-Brienne Saint-Léger-sous-Brienne Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Saint-Léger-sous-Brienne Catégories d’Évènement: Aube

Saint-Léger-sous-Brienne

Concours de belote Saint-Léger-sous-Brienne, 28 janvier 2023, Saint-Léger-sous-Brienne Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Saint-Léger-sous-Brienne. Concours de belote Saint-Léger-sous-Brienne Aube 1 rue Emile Zola

2023-01-28 13:00:00 – 2023-01-28 18:00:00 Saint-Léger-sous-Brienne

Aube Saint-Léger-sous-Brienne 10 Eur +33 6 87 20 52 25 ©Pixabay

Saint-Léger-sous-Brienne

dernière mise à jour : 2023-01-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Saint-Léger-sous-Brienne Autres Lieu Saint-Léger-sous-Brienne Adresse Saint-Léger-sous-Brienne Aube 1 rue Emile Zola Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Ville Saint-Léger-sous-Brienne Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Saint-Léger-sous-Brienne lieuville Saint-Léger-sous-Brienne Departement Aube

Saint-Léger-sous-Brienne Saint-Léger-sous-Brienne Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Saint-Léger-sous-Brienne Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leger-sous-brienne-office-de-tourisme-des-grands-lacs-de-champagne-saint-leger-sous-brienne/

Concours de belote Saint-Léger-sous-Brienne 2023-01-28 was last modified: by Concours de belote Saint-Léger-sous-Brienne Saint-Léger-sous-Brienne 28 janvier 2023 1 rue Emile Zola Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Aube Saint-Léger-sous-Brienne Saint-Léger-sous-Brienne Aube

Saint-Léger-sous-Brienne Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Saint-Léger-sous-Brienne Aube