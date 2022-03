Concours de belote Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Julien-Beychevelle

Concours de belote Saint-Julien-Beychevelle, 1 avril 2022, Saint-Julien-Beychevelle. Concours de belote Saint-Julien-Beychevelle

2022-04-01 20:00:00 – 2022-04-01

Saint-Julien-Beychevelle Gironde Saint-Julien-Beychevelle Le comité des fêtes de Beychevelle organise son concours de belote.

Restauration sur place. Le comité des fêtes de Beychevelle organise son concours de belote.

Restauration sur place. Le comité des fêtes de Beychevelle organise son concours de belote.

Restauration sur place. Comité des fêtes Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Autres Lieu Saint-Julien-Beychevelle Adresse Ville Saint-Julien-Beychevelle lieuville Saint-Julien-Beychevelle Departement Gironde

Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-beychevelle/

Concours de belote Saint-Julien-Beychevelle 2022-04-01 was last modified: by Concours de belote Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 1 avril 2022 Gironde Saint-Julien-Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle Gironde