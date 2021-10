Saint-Étienne-aux-ClosSaint-Étienne-aux-Clos Saint-Étienne-aux-Clos Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze, Saint-Étienne-aux-Clos Concours de belote Saint-Étienne-aux-Clos Saint-Étienne-aux-Clos Saint-Étienne-aux-ClosSaint-Étienne-aux-Clos Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Étienne-aux-Clos

Concours de belote Saint-Étienne-aux-Clos Saint-Étienne-aux-Clos, 23 octobre 2021, Saint-Étienne-aux-ClosSaint-Étienne-aux-Clos. Concours de belote 2021-10-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-23

Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze Le Bourg Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze Saint-Étienne-aux-Clos A la salle des fêtes, concours à 20h30, repas à 19h

Concours; 1er lot panier garni, 2ème lot un jambon, 3ème lot, 2 noix de jambon. 1 lot par participant. 15€ par personne

Repas : soupe de vermicelles, pot au feu et tarte tatin.

Pass sanitaire obligatoire Le comité des fêtes de Saint-Etienne aux Clos organise un concours de belote, plusieurs lots à gagner et repas. A la salle des fêtes, concours à 20h30, repas à 19h

Concours; 1er lot panier garni, 2ème lot un jambon, 3ème lot, 2 noix de jambon. 1 lot par participant. 15€ par personne

Repas : soupe de vermicelles, pot au feu et tarte tatin.

Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Saint-Étienne-aux-Clos Autres Lieu Saint-Étienne-aux-Clos Saint-Étienne-aux-Clos Adresse Le Bourg Ville Saint-Étienne-aux-ClosSaint-Étienne-aux-Clos lieuville 45.56758#2.45793