Concours de belote Route de Bégadan Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc Catégories d’Évènement: 33340

Civrac-en-Médoc

Concours de belote Route de Bégadan, 21 janvier 2022, Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc. Concours de belote EUR Foyer rural Route de Bégadan Civrac-en-Médoc 33340 Route de Bégadan Foyer rural

2022-01-21 – 2022-01-21

Route de Bégadan Foyer rural

Civrac-en-Médoc

33340 Civrac-en-Médoc . EUR 8 Venez participer aux concours de belote au foyer rural de Civrac-en-Médoc tous les vendredis soirs et samedis après midi.

De nombreux lots sont à gagner. Inscription à partir de 20h30 et début du concours à 21h00.

Au profit de diverses associations de Civrac. Venez participer aux concours de belote au foyer rural de Civrac-en-Médoc tous les vendredis soirs et samedis après midi.

De nombreux lots sont à gagner. Inscription à partir de 20h30 et début du concours à 21h00.

Au profit de diverses associations de Civrac. +33 6 22 05 19 83 libre

Route de Bégadan Foyer rural Civrac-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-12-31 par

Détails Catégories d’Évènement: 33340, Civrac-en-Médoc Autres Lieu Civrac-en-Médoc Adresse Civrac-en-Médoc 33340 Route de Bégadan Foyer rural Ville Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc Departement 33340 Tarif EUR Lieu Ville Route de Bégadan Foyer rural Civrac-en-Médoc

Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc 33340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civrac-en-medoc civrac-en-medoc/

Concours de belote Route de Bégadan 2022-01-21 was last modified: by Concours de belote Route de Bégadan Civrac-en-Médoc 21 janvier 2022 33340 Civrac-en-Médoc Foyer rural Route de Bégadan Civrac-en-Médoc 33340 Route de Bégadan Civrac-en-Médoc

Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc 33340