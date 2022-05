CONCOURS DE BELOTE Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Roujan Hérault Roujan Concours de belote organisé par l’Association UNRPA section de Roujan à 14h à la salle du Peuple. Inscriptions sur place, 3€ par participant. 5 équipes récompensées, goûter, remise des trophées. Concours de belote organisé par l’Association UNRPA section de Roujan à 14h à la salle du Peuple. Inscriptions sur place, 3€ par participant. 5 équipes récompensées, goûter, remise des trophées. +33 6 61 46 44 94 Concours de belote organisé par l’Association UNRPA section de Roujan à 14h à la salle du Peuple. Inscriptions sur place, 3€ par participant. 5 équipes récompensées, goûter, remise des trophées. Roujan

