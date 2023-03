Concours de belote Rohaire Rohaire Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Rohaire

Concours de belote, 19 mars 2023, Rohaire Rohaire. Concours de belote Rohaire Eure-et-Loir

2023-03-19 13:30:00 – 2023-03-19 Rohaire

Eure-et-Loir Rohaire 8 EUR 8 8 De nombreux lots à gagner (1 lot par personne) pour cette rencontre amicale. Buvette, crêpes et petite restauration sur place. De nombreux lots à gagner (1 lot par personne) pour cette rencontre amicale. Buvette, crêpes et petite restauration sur place. comitedesfetesrohaire@gmail.com +33 6 28 30 62 07 http://www.perche-tourisme.fr/ comité des fêtes

Rohaire

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Rohaire Autres Lieu Rohaire Adresse Rohaire Eure-et-Loir Ville Rohaire Rohaire Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Rohaire

Rohaire Rohaire Rohaire Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rohaire rohaire/

Concours de belote 2023-03-19 was last modified: by Concours de belote Rohaire 19 mars 2023 Eure-et-Loir Rohaire Rohaire, Eure-et-Loir

Rohaire Rohaire Eure-et-Loir