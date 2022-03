Concours de belote Rohaire Rohaire Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Rohaire

Concours de belote Rohaire, 20 mars 2022, Rohaire. Concours de belote Rohaire

2022-03-20 13:30:00 – 2022-03-20 18:00:00

Rohaire Eure-et-Loir Rohaire 8 EUR 8 8 Concours de belote, plusieurs prix à gagner ainsi que de nombreux lots. Crêpes et buvette sur place. Pass vaccinale demandé. Concours de belote, plusieurs prix à gagner ainsi que de nombreux lots. Crêpes et buvette sur place. Pass vaccinale demandé. +33 6 25 40 57 09 Concours de belote, plusieurs prix à gagner ainsi que de nombreux lots. Crêpes et buvette sur place. Pass vaccinale demandé. mairie de rohaire

Rohaire

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Rohaire Autres Lieu Rohaire Adresse Ville Rohaire lieuville Rohaire Departement Eure-et-Loir

Rohaire Rohaire Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rohaire/

Concours de belote Rohaire 2022-03-20 was last modified: by Concours de belote Rohaire Rohaire 20 mars 2022 Eure-et-Loir Rohaire

Rohaire Eure-et-Loir