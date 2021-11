Réveillon Réveillon Orne, Réveillon Concours de belote Réveillon Réveillon Catégories d’évènement: Orne

Réveillon

Concours de belote Réveillon, 20 novembre 2021, Réveillon. Concours de belote Réveillon

2021-11-20 13:30:00 – 2021-11-20

Réveillon Orne Réveillon Concours de belote organisé par la Joyeuse Réveillonnaise. Nombreux lots “viande” à gagner.

Buvette et pâtisseries. Concours de belote organisé par la Joyeuse Réveillonnaise. Nombreux lots “viande” à gagner.

Buvette et pâtisseries. Concours de belote organisé par la Joyeuse Réveillonnaise. Nombreux lots “viande” à gagner.

Buvette et pâtisseries. Réveillon

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Réveillon Autres Lieu Réveillon Adresse Ville Réveillon lieuville Réveillon