Concours de Belote Prégilbert, dimanche 25 février 2024.

L’Association Animation et Loisirs de Prégilbert organise un concours de belote, le dimanche 25 février 2024 à la salle des fêtes de Prégilbert.

Ouverture de la salle à 13h30 et début du concours à 14h.

Tarif 10€ par personne, 5€ jusqu’à 18 ans.

Il y aura 5 parties de 10 tours et des lots à gagner filet garnis (raclette), délices sucrés, produits du terroir, etc.

Lots à tous les joueurs !

Renseignements, inscriptions 06 37 63 61 99 EUR.

Début : 2024-02-25 13:30:00

fin : 2024-02-25

Salle des fêtes

Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

