À partir du mois de janvier, jusqu'à fin avril… Le Café des Allées à Pouzolles organise un concours de belote hebdomadaire, les dimanches après-midi. Tarif : 5€ par équipe. Les inscriptions sont ouvertes à partir de 15h00 et les parties débuteront à 15h30. Lots à gagner.

