CONCOURS DE BELOTE Pouzolles, 24 avril 2022, Pouzolles.

CONCOURS DE BELOTE Pouzolles

2022-04-24 16:30:00 – 2022-04-24

Pouzolles Hérault Pouzolles

EUR 10 10 Le Café des Allées organise un concours de belote hebdomadaire, les dimanches après-midi.

Tarif: 10€ par doublettes formées.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de 14 heures et les parties débuteront à 14h30. De nombreux lots pour les premiers.

Pass sanitaire obligatoire.

En conclusion, avis aux habitués et aux amateurs, on va remettre au goût du jour ce qui était autrefois les traditionnels concours de belote.

Retenez la future date et rendez-vous au Café pour le Concours de Belote, les dimanches à 14 heures

Tous les dimanches, au Café des Allées à Pouzolles à partir de 16h, inscription 10€ par équipe, début des parties à 16h30. Ouvert à tous, pass sanitaire obligatoire, renseignements : 04 67 24 80 17

+33 4 67 24 80 17

Le Café des Allées organise un concours de belote hebdomadaire, les dimanches après-midi.

Tarif: 10€ par doublettes formées.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de 14 heures et les parties débuteront à 14h30. De nombreux lots pour les premiers.

Pass sanitaire obligatoire.

En conclusion, avis aux habitués et aux amateurs, on va remettre au goût du jour ce qui était autrefois les traditionnels concours de belote.

Retenez la future date et rendez-vous au Café pour le Concours de Belote, les dimanches à 14 heures

Clipart

Pouzolles

dernière mise à jour : 2022-03-28 par OT AVANT-MONTS