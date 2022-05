Concours de belote Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Concours de belote Plougasnou, 12 juillet 2022, Plougasnou. Concours de belote La Part des Anges – Primel 11 Promenade de la Méloine Plougasnou

2022-07-12 15:00:00 – 2022-07-12 19:00:00 La Part des Anges – Primel 11 Promenade de la Méloine

Plougasnou Finistère Concours de Belote dans la grande salle de La Part Des Anges. Participation 5 euros par joueur. Equipe constituée en doublette. http://www.facebook.com/primelanimations Concours de Belote dans la grande salle de La Part Des Anges. Participation 5 euros par joueur. Equipe constituée en doublette. La Part des Anges – Primel 11 Promenade de la Méloine Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse La Part des Anges - Primel 11 Promenade de la Méloine Ville Plougasnou lieuville La Part des Anges - Primel 11 Promenade de la Méloine Plougasnou Departement Finistère

Plougasnou Plougasnou Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougasnou/

Concours de belote Plougasnou 2022-07-12 was last modified: by Concours de belote Plougasnou Plougasnou 12 juillet 2022 finistère Plougasnou

Plougasnou Finistère