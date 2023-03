CONCOURS DE BELOTE Place du Souvenir Rupt-sur-Moselle Catégories d’Évènement: RUPT SUR MOSELLE

Vosges

CONCOURS DE BELOTE Place du Souvenir, 11 mars 2023, Rupt-sur-Moselle . CONCOURS DE BELOTE Halle de la Gare Place du Souvenir Rupt-sur-Moselle Vosges Place du Souvenir Halle de la Gare

2023-03-11 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-11

Place du Souvenir Halle de la Gare

Rupt-sur-Moselle

Vosges Concours de belote organisé par l’ASVM. Petite restauration sur place. Réservation par téléphone. +33 6 18 88 12 67 Place du Souvenir Halle de la Gare Rupt-sur-Moselle

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: RUPT SUR MOSELLE, Vosges Autres Lieu Rupt-sur-Moselle Adresse Rupt-sur-Moselle Vosges Place du Souvenir Halle de la Gare Ville Rupt-sur-Moselle Departement Vosges Lieu Ville Place du Souvenir Halle de la Gare Rupt-sur-Moselle

Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rupt-sur-moselle /

CONCOURS DE BELOTE Place du Souvenir 2023-03-11 was last modified: by CONCOURS DE BELOTE Place du Souvenir Rupt-sur-Moselle 11 mars 2023 Halle de la gare Place du Souvenir Rupt-sur-Moselle Vosges Place du Souvenir Rupt-sur-Moselle Vosges

Rupt-sur-Moselle Vosges