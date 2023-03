Concours de belote NeuvicNeuvic Catégories d’Évènement: Corrèze

Neuvic Neuvic

Concours de belote, 12 mars 2023, NeuvicNeuvic . Concours de belote Avenue des marronniers

Neuvic Corrèze Neuvic

2023-03-12 – 2023-03-12 Neuvic

Corrèze Avenue des marronniers Neuvic Corrèze Neuvic A 14h à la salle des fêtes, 16€ par équipe.

Buvette et bourriche sur place Le club des Aînés « Amicale Lou Cantou » organise un concours de belote avec de nombreux lots à gagner. Avenue des marronniers Neuvic Neuvic

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Neuvic Neuvic Autres Lieu Neuvic Neuvic Adresse Neuvic Corrèze Neuvic Ville NeuvicNeuvic Departement Corrèze Lieu Ville Avenue des marronniers Neuvic Neuvic

Neuvic Neuvic NeuvicNeuvic Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvicneuvic /

Concours de belote 2023-03-12 was last modified: by Concours de belote Neuvic Neuvic 12 mars 2023 Corrèze Neuvic Neuvic, Corrèze

NeuvicNeuvic Corrèze