Concours de belote Maison Félix St lyphard, dimanche 24 mars 2024.

Concours de belote L’association Saint-Lyphard loisirs et détente organise un concours de belote ! Entrée : 8€ par participant 1 lot par personne et buvette sur place Inscription sur place à partir de 13h30… Dimanche 24 mars, 09h00 Maison Félix Entrée: 8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

L’association Saint-Lyphard loisirs et détente organise un concours de belote !

Entrée : 8€ par participant

1 lot par personne et buvette sur place

Inscription sur place à partir de 13h30

Début des parties : 14h00

Maison Félix Rue de la Brière 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 10 38 53 »}, {« type »: « email », « value »: « patrice.payardelle@yahoo.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-de-belote-st-lyphard.html »}]

FAMILLE LOISIRS